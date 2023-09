Stem op ons! indebuurt is genomineerd voor Website van het Jaar

Literaire avond in Apeldoorn: stel al je vragen aan schrijver Lucas Zandberg

Lucas Zandberg, schrijver van historische romans, is woensdagavond 6 september te gast bij Proef-Locaal Het Achterom in Apeldoorn voor een literaire avond. Hij wordt geïnterviewd over zijn werk, en je krijgt de kans om je boeken van hem te laten signeren.