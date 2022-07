Stikstofprotest: boeren blokkeren alle ingangen van bedrijventerrein in Eerbeek

Alles is scheef in wetenschap­pe­lijk verantwoor­de beweeghal in Apeldoorn

Niet alleen het tegen de wand geschilderde doel is schots en scheef, ook de belijning op de vloer is totaal asymmetrisch. Vanzelfsprekendheid is niet te vinden in de wetenschappelijk verantwoorde beweeghal die komende woensdag wordt geopend op de FSG Sportcampus in Apeldoorn.

