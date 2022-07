Stoomtrein knalt tegen trekker in Loenen: ‘Bestuurder had dondersveel geluk’

Apeldoorn spreekt zich uit in peiling: ‘Deelscoo­ters vragen er ook om omgeschopt te worden’

Sommige Apeldoorners zijn de groene deelscooters in hun stad liever kwijt dan rijk. Ze zijn zelfs geneigd om er één op de grond te gooien als die weer het voetpad belemmert. Toch is de grote meerderheid tevreden over de elektrische scooters, al moeten de problemen met foutgeparkeerde scooters wel verholpen worden. Dat blijkt uit een peiling van de gemeenteraad.

