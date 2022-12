Strijd wintercircussen beslecht: ‘Het voelde als een kaping, een mes in onze rug’

Familie en gemeente willen hetzelfde met oude ‘verfwinkel’ in Apeldoorn, toch schuurt het

Opeens hijgt de gemeente ze in de nek. Tenminste, zo voelt het voor de familie die de oude ‘verfwinkel’ aan de Marktstraat in Apeldoorn wil omvormen tot horecazaak. Nee hoor, zegt de gemeente; we willen slechts garanderen dat er niets ongewensts gebeurt op deze plek. Ergernis en misverstand hangen in de lucht. Loopt het plan nu vast?

14 december