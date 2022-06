Studentenwoningen en appartementen op Activerium-terrein in Apeldoorn

Brand in technische-installa­tie Gelre Ziekenhuis Apeldoorn snel onder controle

In de warmtekrachtkoppeling van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn is zondagavond laat brand uitgebroken. Een rookmelder alarmeerde de brandweer, die daarop onder andere met hulp van de technische afdeling van het ziekenhuis op het dak van het gebouw op onderzoek ging.

5 juni