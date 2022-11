Tankstation Apeldoorn overvallen, politie zoekt verdachte op zwarte scooter

Hoelang moeten stateloze Igor en Galina uit Apeldoorn nog wachten op uitspraak rechtbank: ‘De oorlog heeft alles veranderd’

Al negen maanden wachten de stateloze vluchtelingen Igor en Galina Skrijevski op een schuiladres in Apeldoorn op het verlossende antwoord van drie rechters over hun hopeloze situatie. Moeten ze naar het front in Oekraïne of mogen ze blijven?

25 november