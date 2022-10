Te weinig leden voor fanfare: muziekvereniging Prins Bernhard slaat andere vleugels uit met The Early Birds

Serdal vertelt tussen zeven vrouwen in Apeldoorn over zijn kijk op het leven: ‘De een is nooit meer dan een ander’

Ze keken wel even vreemd op. Schoof er opeens een man aan, tijdens een dialoog op Internationale Vrouwendag. Het was een bewuste keuze van Serdal Yilmaz (42) uit Apeldoorn. ,,Het leek me juist een goede aanvulling dat ook een man kwam vertellen hoe hij er in staat. Het was een waardevolle bijeenkomst, waar ook wat traantjes zijn gevallen.’’

24 oktober