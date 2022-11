Tegenvaller voor gemeente Apeldoorn: rechter stelt omwonenden nieuw azc in gelijk

Apeldoorn zet in op nog twee spoortun­nels in ringweg

Apeldoorn mikt op nog eens twee spoortunnels in de stad. Onlangs is de Laan van Osseveld onder het spoor gegraven, maar daar blijft het niet bij als het aan de gemeente ligt. Ze gaat - als eerste plaats in Nederland - met ProRail alle overwegen onder de loep nemen.

15 november