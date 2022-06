Tent van Nederlands Bijbelstudie Centrum staat zes dagen in Beekbergen

In de tent wordt bezoekers iedere avond om 20.00 uur een programma aangeboden met als centraal thema ‘Blij met de Bijbel’. Zondag 19 juni is om 10.30 uur de openingsbijeenkomst. Tijdens deze samenkomst spreekt Rick Boelaart en werken The Young Church Singers muzikaal mee.

Het NBC is de organisatie rond bijbelleraar Ab Klein Haneveld. Hij spreekt zelf driemaal, op zondag, woensdag en vrijdag, en speelt zondag en woensdag ook in respectievelijk de BBC Combo en Annelies & The Little Band. Andere sprekers zijn Bert Rietberg op maandag en Daan van Eendenburg op donderdag. Dinsdag is gewijd aan een concert door Jonny and the Jazzsuits. Het volledige programma is te vinden via bijbelstudie-evangelisatie.nl.