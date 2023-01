The Old Irish Pub gaat bijna open: deze datum is het zover

indebuurtMisschien had je het al gelezen of gezien: aan het Caterplein komt een grote Ierse pub, of eigenlijk beter gezegd nachtclub. The Old Irish Pub opent over een paar weken de deuren. Dit is wat je kunt verwachten.

Vanaf februari kun je niet bij één, maar twee Ierse pubs terecht in Apeldoorn. Enkele panden naast de geliefde pub Finnegan’s opent The Old Irish Pub.

Van ‘Plaza’ naar pub

Een plek met historie, want in het pand zat tien jaar lang discotheek Plaza di Christo en een paar jaar Manzo. De afgelopen tien (!) jaar stond het pand echter leeg. Eindelijk is er dus weer leven in de brouwerij.

The Old Irish Pub

The Old Irish Pub is een keten met verschillende vestigingen in Europa. De eerste opende in 2013 in het Deense Roskilde. Anders dan bij een echt traditionele Ierse pub kun je in deze uitgaansgelegenheid niet een hapje eten.

Dansen op livemuziek

Wél kun je er bier (en cocktails) drinken en dansen. Je zult er vaak livemuziek horen en je kunt er ook voetbalwedstrijden kijken en poolen.

Gratis bier

Het is bijna zover: op vrijdag 17 februari gaat The Old Irish Pub open. Tussen 20.00 en 21.00 uur kun je deze openingsavond gratis bier uit de tap krijgen.

