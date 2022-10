Theo (72) uit Apeldoorn zit door coup vast in Burkina Faso: ‘Alles wat je onderneemt, is risicovol’

Oekraïne-oor­log gooit huizen­markt óók in Apeldoorn op slot, verkopers hopen op kijkers op open dag

Rijen gegadigden stonden in een rij, overbieden was eerder regel dan uitzondering. Sinds pakweg april weten Tom Oudshoorn en Nicka Vermeer beter. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en renteverhoging laten zich voelen voor de huizenverkopers, die destijds nog dachten op korte termijn een verkoopakte te kunnen tekenen. ,,We hebben sinds april twee kijkers gehad.’’

