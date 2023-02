Theo's (60) kledingwinkels Bla-Bla al meer dan 25 jaar Apeldoorns begrip: 'Dit is mijn hobby, mijn passie'

Het gesprek met Theo vindt plaats achterin de grootste Bla-Bla winkel aan de Korenstraat, Bla-Bla Deluxe. Deze winkel opende in de zomer van 2020 de deuren, nadat-ie eerst een paar deuren verderop in een kleiner pand zat. “Het gaat goed, met afgelopen kerstdagen hebben we alle records verbroken. Dit jaar wordt wel spannend, mensen stellen de koop van een nieuwe winterjas vaker uit. Ik denk dat 2023 wederom een spannend jaar gaat worden voor de retail door allerlei onzekerheden zoals bezuinigingen en inflatie.”

Blauw-Blauw

Allereerst die naam, Bla-Bla. Waar komt die toch vandaan? “Nou, dat zal ik je vertellen”, zegt Theo. “Ik had vijf jaar lang een franchise van Score. Toen ik een paar panden verderop een eigen winkel ging openen, moest er een toepasselijke naam komen. Planet Blue leek me wel wat, waarbij ‘blue’ verwees naar spijkerbroeken. Ik had de naam zelfs al op plastic tassen laten drukken, alles. Toen belde De Bijenkorf ineens dat de naam wel erg veel leek op hun afdeling Blue Planet. ‘Als je ermee doorgaat, kun je een rechtszaak verwachten’, zeiden ze. Ik was nog bleu in die tijd, vond het eng. En dus moest ik een andere naam hebben. Per toeval stuitte ik op de Zweedse vertaling van blauw, blå. Toen had ik een naam. Ik dacht toen nog dat ik later misschien een andere naam zou verzinnen, maar iedereen vond het leuk, dus heb ik ‘m behouden.”

Tijdlijn Bla-Bla Apeldoorn

1997 – opening Bla-Bla House of Jeans, Hoofdstraat 137. 1999 – opening Bla-Bla Junior, Hoofdstraat 143 (waar nu Bagels & Beans zit). 2002 – opening Bla-Bla Classics, Hoofdstraat 123A. Merken als Hugo Boss, Calvin Klein, Airforce, PME, Cast Iron, Cavallaro. 2010 – opening Bla-Bla Deluxe, Korenstraat 122 (in augustus 2020 verhuisd naar groter pand aan Korenstraat 112). Merken als Stone Island, Parajumpers, CP Company, Ralph Lauren, Woolrich. 2011 – opening Bla-Bla Trends, Korenstraat 106. 2016 – Bla-Bla Women (in 2018 verhuisd van de Korenpassage naar Korenstraat 3). Merken als 10DAYS, Josh V, Parajumpers, Airforce, Summum. 2020 – Bla-Bla Deluxe verhuist van Korenstraat 122 naar Korenstraat 112 (van 80 m2 naar 200 m2, en een stadstuin van 150 m2).

Eerste bijbaan

Theo maakte zijn eerste uren in de kledingbranche als 15-jarige, bij Fooks. “Dat zat tegenover HEMA en was dé kledingzaak van Apeldoorn.” Hij ronde een opleiding MTS Bouwkunde af, maar koos uiteindelijk voor de kleding. Hij nam Score Apeldoorn over als franchiseformule en hielp Score om meerdere franchiseformules op te bouwen. “Ik ben niet zo handig, maar ik heb wel gevoel voor kleuren, materialen en sfeer. Samen met mijn broer, die veel handiger is, hebben we de verbouwing van deze winkel aangepakt.”

Bla-Bla imperium

Bla-Bla House of Jeans, die eerste winkel aan de Hoofdstraat, werd een succes. “Er kwam steeds meer vraag naar kinderkleding en dus opende ik een paar jaar later Bla-Bla Junior. Twee jaar daarna breidde ik uit met een herenjeanswinkel (Bla-Bla Classics, red.), die inmiddels ook al 22 jaar bestaat. Ik kon het niet laten”, glimlacht de rasondernemer. Meer winkels – en outlets – kwamen (en gingen ook weer). Tegenwoordig zijn er nog drie goedlopende winkels: Classics aan de Hoofdstraat en Deluxe en Women aan de Korenstraat. Daarnaast heeft het Apeldoornse bedrijf sinds vijf jaar een webshop.

Quote Een winkel draaien is meer dan alleen klanten helpen; alles moet kloppen Theo Wiggers

Familie als collega’s – en collega’s als familie

Hoe doet Theo dat toch? Zo succesvol draaien. En dat in de kledingbranche, een branche die het de laatste jaren niet makkelijk heeft (gehad). “Bla-Bla is een familiebedrijf: mijn broer, zus, vrouw, zoon, dochter en nichtje werken hier en de rest voelt ook als familie. Als ik zie hoezeer winkels moeite hebben met mensen lang te houden… Sfeer is heel belangrijk en het team is goed op elkaar ingespeeld.”

Ramkraak

In de nacht van 21 op 22 november 2020 wordt Bla-Bla Deluxe doelwit van een ramkraak. “We hadden negen maanden verbouwd, waren net zes weken open en toen stond er een auto in de winkel. Ik kan je vertellen dat het huilen me nader stond dan het lachen”, zegt Theo. “We hebben in de weken erna de pui dichtgetimmerd en klanten via de zijsteeg omgeleid. Via de achterzijde hebben we ze ontvangen, met een partytent in de tuin, kerstbomen, verlichting en een rode loper. We hadden zoiets van ‘Kom op! We moeten verder, schouders eronder, open met die handel!'”

En dat in een toch al lastige coronatijd… “We zorgden dat de webshop goed draaide, Click & Collect, thuisbrengen van bestellingen bij mensen… Iedereen ging door, we zijn alleen maar strijdbaarder en hechter geworden.

Hobby en passie

Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat Theo zijn team afgelopen zomer meenam naar Noordwijk om daar samen het 25-jarig bestaan van Bla-Bla te vieren. Ook klanten worden als ze willen in de winkel voorzien van een biertje, wijntje of koffie of thee. “Dit bedrijf is mijn hobby, mijn passie”, zegt hij. “Ik ben er elke dag. We werken met een mooie groep met mensen die hier al vijf, tien of vijftien jaar werken. We verzamelen elke ochtend vroeg met z’n allen in deze winkel voor een bakje koffie of thee om één en ander te bespreken en te ventileren. Daarna gaat iedereen naar zijn eigen winkels toe.”

Vrolijk en eerlijk

Theo laat weinig aan het toeval over. “Een winkel draaien is meer dan alleen klanten helpen; alles moet kloppen. Zijn de artikelen op tijd binnen? Hebben we goed ingekocht; niet teveel en niet te weinig? Klopt het totaalbeeld in de winkel en sluit dit aan bij onze visie? Daarnaast is het belangrijk dat de winkel er iedere dag perfect uitziet. Van de etalage tot de achtertuin. En zijn de collega’s vrolijk en vooral ook eerlijk? Een spijkerbroek verkopen is niet moeilijk, maar eerlijk zijn is belangrijker. Soms kun je beter adviseren een andere lengtemaat of kleur te proberen. De totaalformule is sterk. Zo halen we soms nieuwe topmerken in huis op basis van onze uitstraling en de merken die we al verkopen.”

Drie generaties klanten

“Wij hebben klanten uit alle lagen van de bevolking. We waarderen iedere klant die binnenkomt. Veel klanten komen hier al jaren, van sommige families hebben we al drie generaties over de vloer gehad.” Hij is bedreven, maar wil de komende tijd “in hele kleine stapjes” beginnen af te bouwen. “Ik neem te weinig vrij, ben zes dagen in de week actief in de winkels. Ik hoop dat ik dit nog zeker tien jaar mag blijven doen, maar wil in de toekomst wel meer vrij nemen.”

