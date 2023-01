Tien jaar na de val van AGOVV: ‘Boodschap in spelershome heel vreemde gewaarwording’

MET VIDEO Zo beleeft Apeldoorn oud en nieuw: genieten van vuurwerk­shows maar zelf afsteken blijft

De oehs en de ahs waren niet van de lucht tijdens de tweede vuurwerkshow op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Het in groten getale opgekomen publiek kwam niet voor niets. Het werd getrakteerd op een fraai schouwspel. En dat, nadat pas in het begin van de avond definitief witte rook kwam over het doorgaan van het festijn.

1 januari