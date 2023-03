Toch veel groter - en duurder - zwembad in Apeldoorn, Aquapoldro is blij maar ook een beetje bezorgd

UPDATE Flat in Apeldoorn ontruimd na vondst explosief: bewoners staan uren in de kou

Bewoners van een flat aan de Nobelstraat hebben zondagavond even na negen uur in allerijl hun woning moeten verlaten vanwege de vondst van een explosief. Na circa 2,5 uur in de kou wachten was de kust weer veilig en konden ze onder de warme wol.