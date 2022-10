Toegangsweg naar centrum Apeldoorn dicht na kop-staartbotsing

Wie is nu een piekbelas­ter? Stikstof­pro­fes­sor: ‘Dat wordt extreem moeilijk om te bepalen’

Om zo snel mogelijk uit de stikstofklem te komen, moeten binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters hun uitstoot drastisch naar beneden brengen. In het uiterste geval kan de overheid het bedrijf verplicht beëindigen. Dat staat in het rapport van Johan Remkes dat woensdag is gepresenteerd. De grote vraag is nu: wie zijn die piekbelasters in deze regio?

