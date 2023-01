Treinverkeer ontregeld door mensen op het spoor tussen Deventer en Apeldoorn

derde klasse Adriaan Jacobs strijdt voor Groen Wit, volk en vaderland: ‘keihard werken en vuile meters maken’

Een treffer van Jean Matitaputty diep in blessuretijd leverde Groen Wit ’62 behalve een 4-3 zege tegen hekkensluiter ABS de koppositie op in de derde klasse D. Het venijn zat ‘m zondag in de staart aan de Landdrostlaan. Na een 1-3 achterstand bezorgde het naar het front dirigeren van centrale verdediger Sybren Mulder, die twee keer scoorde, de thuisploeg alsnog de ommekeer.

