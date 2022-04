Trucker bevrijdt zich met eigen lading uit berm A50 bij Apeldoorn: ‘Die kwam zeker goed van pas’

MET VIDEODe lading van een op de A50 geschaarde vrachtwagen kwam vrijdagavond goed van pas. Mede dankzij de kraanwagen op de oplegger kon het gevaarte uit de berm worden losgetrokken. Geluk bij een ongeluk, reageert eigenaar Jurgen Hoogeboom. ,,Was wel even makkelijk. Wie verzint dat hè?’’

Het ongeval gebeurde net na de oprit van Apeldoorn-Noord in de richting van Apeldoorn en leverde een flinke file op van zo’n 6 kilometer. Passerend wegverkeer hield er in sommige gevallen bijna een uur vertraging aan over.

De truck met oplegger schaarde na een kortsluiting, legt Jurgen van Hoogeboom Raalte uit. Door de kleine kortsluiting knapte een luchtslang. ,,Dan blokkeren alle remmen. Toen is-ie van de weg afgeschoten en dubbelgeklapt.’’

Flink geschrokken

De schade voor de aannemer valt alles mee. ,,Geen persoonlijke ongelukken gebeurd, alles is nog heel en iedereen is goed te pas. Alleen die jongens enorm geschrokken.’’ En wat de vrachtwagen betreft? ,,We hebben ‘m weer gemaakt en we rijden er alweer mee’’, aldus de eigenaar.

Volledig scherm De vrachtwagen met oplegger schaarde aan het begin van de avond op de A50 en kwam hierbij deels in de berm terecht. © Persbureau Heitink

Hoogeboom zat zelf niet op de truck toen deze van de weg raakte. Wel kreeg hij het van alle kanten mee. ,,Je wilt niet weten hoeveel appjes ik gekregen heb. Dat gaat heel snel.’’ Hij werd na het ongeluk gebeld door een van de collega’s op de truck en kwam snel ter plaatse.

Reddingsactie

Om de vrachtwagen en oplegger lichter te maken moest de oplegger worden leeggehaald. Hierbij kon de kraanwagen die het gevaarte vervoerde direct worden ingezet. Met het werktuig konden de kraanbakken van de oplegger worden getild. ,,Die kwam zeker goed van pas’’, reageert Jurgen lachend.

Volledig scherm De vrachtwagen kon mede dankzij de kraanwagen op de eigen oplegger weer de weg op worden geholpen. De A50 bij Apeldoorn staat vrijdagavond muurvast door een geschaarde vrachtwagen met oplegger. © Luciano de Graaf

Ook in het bergen van de vrachtwagen zelf speelde de kraan een rol. Mede dankzij de kraanwagen kon het geschaarde voertuig worden losgetrokken. ,,De kraan hebben we eraf geladen. Daarmee de truck samen met het bergingsbedrijf rechtgetrokken. Zo zijn we weer op pad gekomen.’’ Ondanks het ongeval kon de vrachtwagen met oplegger zonder problemen verder rijden.

De geschaarde vrachtwagen kwam deels in de berm terecht. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. De meest rechterrijbaan afgesloten. Dit zorgde voor de forse file in de richting van Apeldoorn. Ook aan de overkant in de richting van Zwolle stond het even vast. Daar was sprake van een 2,6 kilometer lange kijkersfile die een vertraging van zo’n 5 minuten veroorzaakte.

