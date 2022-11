Twee auto’s gaan in vlammen op in Apeldoornse woonwijk

Woonwijk op camping in Loenen? Eigenaren van chalets gekweld door onzeker­heid

Kunnen ze er nog jarenlang blijven wonen of moeten ze als hun contract afloopt hun chalets weghalen? Daarover maken eigenaren zich zorgen, nu camping De Marshoeve in Loenen in de vrije verkoop staat. Wat de gemeente Apeldoorn betreft is het definitief gedaan met het recreatiepark. Die wil er woningen bouwen en heeft de vrije verkoop geblokkeerd.

