Twee gewonden bij autobotsing in Beekbergen

met video Bijrijder (21) overlijdt bij eenzijdig ongeluk met bestelauto bij Harskamp

Een 21-jarige man uit Harskamp is gisteravond overleden bij een aanrijding op de Edeseweg, vlak bij zijn woonplaats. Hij zat als passagier in een bestelauto die frontaal tegen een boom reed. De bestuurder, een 44-jarige man uit Kootwijkerbroek, is ernstig gewond geraakt.

13:02