Uitzendbureau draait rollen om: bazen in Oost-Nederland gaan solliciteren bij werkzoekenden

Amper werklozen en eindeloos veel vacatures. Werkzoekenden hebben genoeg keuze voor een baan. De situatie voor werkgevers in Oost-Nederland is zo nijpend dat uitzendbureau Randstad de rollen omdraait. Bazen gaan bij werkzoekenden solliciteren of zij bij hen willen komen werken.

In Overijssel en Gelderland was in het eerste kwartaal van dit jaar 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Volgens het uitzendbureau is dat een historisch laag percentage. Het gevolg is dat werkgevers alle zeilen moeten bijzetten om de vacatures die zij hebben gevuld te krijgen. Anders moeten ze hun bedrijfsvoering aanpassen, zoals vervoerder Keolis doet door het uitkleden van de dienstregeling.

Grote werkgevers

In een poging om het personeelstekort te verminderen pakt Randstad het anders aan. Het uitzendbureau heeft deze zomer de campagne Andersom solliciteren. Normaal gesproken reageert een werkloze op een vacature en solliciteert naar die baan bij een werkgever. In dit geval gaan bedrijven naar een bijeenkomst met werklozen toe om deze potentiële werknemers te overtuigen bij hen te komen werken.

Na een landelijke online aftrap vorige week met grote werkgevers als NS en de Belastingdienst zijn donderdagavond regionale bijeenkomsten. Werkzoekenden in Oost-Nederland kunnen terecht in Apeldoorn en Zwolle. In Apeldoorn zijn naast de Belastingdienst en Achmea ook koperproducent Aurubis uit Zutphen en keukenfabrikant Metos uit Deventer aanwezig. In Zwolle ligt de nadruk op industriële banen.

Extreem uitdagend

,,Het aantrekken en behouden van werknemers is extreem uitdagend”, merkt Christiaan Smilde, regiodirecteur Overijssel bij Randstad. ,,Met onder andere dit evenement helpen we werkgevers in beeld te komen bij potentiële nieuwe werknemers. En het is een mooie kans voor werkzoekenden om op een verfrissende manier van dichtbij en persoonlijk kennis te maken met werkgevers.”