Vakantie vieren in luxe en natuur: hier op de Veluwe komt het eerste parkresort van Nederland

Toch geen Snollebol­le­kes, Froger en ‘Bacardi Lemon’ in Apeldoorn: ‘Dit is echt heel erg jammer’

Een paar duizend mensen verheugden zich al op meeblèren met ‘Van links naar rechts’ en ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’. Maar Snollebollekes, Mart Hoogkamer en andere bekende zangers komen over tweeënhalve week toch niet naar Omnisport. De eerste editie van Apeldoorn in Concert is afgelast.

5 april