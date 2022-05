Van pandemieprobleem tot veerkrachtig vertrouwen: zo gaat het met jongeren in jouw gemeente

In Apeldoorn en Harderwijk waren jongeren het afgelopen jaar minder gelukkig dan in andere delen van Gelderland. Ook het vertrouwen in de toekomst ligt er beduidend lager.

De GGD onderzocht de mentale en fysieke gesteldheid van middelbare scholieren in de tweede en vierde klas. Daaruit blijkt dat het geluksgevoel onder tieners per gemeente sterk verschilt.

Eenzaam in Harderwijk

Van alle jongeren in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, oordeelden Harderwijkers het negatiefst over hun eigen gezondheid, veerkracht en geluk. Zo’n 8 procent van hen voelde zich zelfs meestal erg ongelukkig.

Bijna de helft van alle Harderwijkse scholieren voelde zich in 2021 regelmatig eenzaam. Dat is flink hoger dan zowel het landelijk (39,2 procent) als regionaal (40,9 procent) gemiddelde. Daarnaast gaf meer dan 51 procent van de ondervraagde leerlingen aan vaak gestrest te zijn.

Pandemie

Dat geldt ook voor Apeldoorn, waar de helft van de leerlingen vaak stress ervaart. Bovendien heeft ongeveer 16 procent van de scholieren daar geen vertrouwen in de toekomst en voelt 44 procent zich regelmatig eenzaam.

De coronapandemie had een behoorlijke weerslag op de Apeldoornse jeugd: bijna een vijfde gaf aan nog steeds last te hebben van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ziekenhuisopname of overlijden, die plaatsvond tijdens de coronaperiode. Dat is meer dan het regiogemiddelde van 21 procent.

Bovendien had iets minder dan een kwart van de Apeldoornse leerlingen tijdens de lockdowns thuis geen plek voor zichzelf. Ter vergelijking: in heel Nederland was dat het geval voor ongeveer 8 op de 10 scholieren.

Gelukkig en veerkrachtig

Daarentegen waren in Nunspeet de meeste tieners erg positief: liefst 82,5 procent gaf aan zich meestal erg gelukkig te voelen. Met een percentage van 82,5 procent deden de leerlingen in de gemeente Berkelland daar niet veel voor onder. In Heerde voelden 8 op de 10 tieners zich erg gelukkig.

Ruim 7 op de 10 jongeren in Nijkerk, Brummen en Zutphen vond zichzelf veerkrachtig en gaf aan snel te herstellen na tegenslag. Scholieren in Brummen bleken daarnaast relatief weinig last te hebben van ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziekenhuisopname of overlijden, tijdens de coronapandemie.

Goede gezondheid

Van alle scholieren in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waren die in Voorst en Epe het meest positief over hun eigen gezondheid. In die gemeenten vond ongeveer 90 procent van de leerlingen zichzelf gezond. Ook in Nijkerk en Lochem waren jongeren daarover erg tevreden.

Zoals al vermeld, gold dat niet voor tieners in Harderwijk. Maar ook in Putten (80,3 procent) en Bronckhorst (81,3 procent) waren relatief weinig jongeren positief over hun gezondheid.

