Veel kantoren hebben nog steeds geen C-label (of béter): dwangsommen dreigen

Duikvlucht van de fysieke juwelier stokt. ‘Een bijzonder sieraad koop je niet zomaar met een muisklik’

De juwelier leek langzaam weg te sijpelen uit het straatbeeld. De branche zag jarenlang hoe er steeds minder overbleven en bibberde toen corona er ook nog overheen kwam. In plaats daarvan stokt de neergang en komen er in Oost-Nederland zelfs weer een paar bij. Wat is er aan de hand?

13 januari