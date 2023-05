Veel lagere hondenbelasting, maar ozb gaat nog niet naar beneden in Apeldoorn

Plannen mariniers­ka­zer­ne Nieuw-Milligen gewijzigd, oplevering met meer dan jaar vertraagd

De vernieuwde marinierskazerne in Nieuw-Milligen wordt niet eerder dan in 2030 opgeleverd. Dat is zestien maanden later dan aanvankelijk was voorzien. De vertraging ontstaat doordat meer mensen en middelen hier een plek moeten krijgen.