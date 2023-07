Veel schade bij nieuw ongeluk op beruchte weg langs Apeldoorns Kanaal

Gratis maaltijd, knipbeurt en zelfs huisarts: nieuwe hulp aan dakloze in Apeldoorn

Een warme muts als het koud is. Even iets te eten. Vrijwilligers en beroepskrachten van een nieuwe organisatie gaan dat soort praktisch hulp bieden aan dak- en thuislozen in Apeldoorn. Zij proberen een gat te vullen dat eerder dit jaar ontstond.