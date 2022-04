Vele tienduizenden mensen overspoelen Apeldoornse binnenstad

Terwijl de koning zelf in Maastricht is, maakt in Apeldoorn economiewethouder Jeroen Joon in alle vroegte een ronde door de binnenstad. De horecaondernemers hebben met Prinsennacht goede zaken gedaan, krijgt hij tot zijn tevredenheid te horen, terwijl Koningsdag zelf nog moet beginnen. Na twee jaar corona-ellende hebben ze hier hard behoefte aan, weet Joon. Zelf was hij 's nachts ook in het uitgaansgebied. Of beter: onderweg daar naartoe. Op een gegeven moment was er geen doorkomen meer aan, merkte hij.