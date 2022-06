Veluwse avondmarkt in Beekbergen is terug in oude glorie

Uitzendbu­reau draait rollen om: bazen in Oost-Nederland gaan sollicite­ren bij werkzoeken­den

Amper werklozen en eindeloos veel vacatures. Werkzoekenden hebben genoeg keuze voor een baan. De situatie voor werkgevers in Oost-Nederland is zo nijpend dat uitzendbureau Randstad de rollen omdraait. Bazen gaan bij werkzoekenden solliciteren of zij bij hen willen komen werken.

17:13