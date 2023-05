Hartverwar­men­de hulp na ongelukki­ge valpartij in Apeldoorn, maar wie zijn deze ‘engelen’?

Het was een uiterst ongelukkige val, waar ze een week later toch met een goed gevoel op terugkijken. ,,Met dank aan al die warme mensen die ons zo ontzettend goed hebben geholpen’’, zegt Marian Bakker. Samen met haar man lag ze vorige week bij CODA in Apeldoorn een halfuur op de straat, wachtend op de ambulance. ,,We willen de mensen die ons hebben bijgestaan ontzettend graag bedanken.’’