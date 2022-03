Verbazing door omleiding vanwege afgesloten A50: ‘Niemand die het snapt’

Zaterdagochtend rond 11.00 uur. Op de Otterloseweg is het vanuit Apeldoorn in de richting van Hoenderloo file rijden. Een gevolg van de afsluiting van de snelweg A50 in zuidelijke richting tussen Apeldoorn en Arnhem. Wie in Hoenderloo moet zijn, wordt via een omleidingsroute via de Brouwersweg en De Krim naar het dorp geleid.