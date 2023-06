Verbouwing bijna klaar: dit is er straks anders in Albert Heijn De Eglantier

Jelte (18) heeft autisme en wilde ook wel eens gewoon stappen, zijn idee groeit uit tot meer moois

UIT1830 trekt ‘boven verwachting veel bezoekers’. Na Apeldoorn kunnen ook in Ommen jongeren tussen de 18 en 30 jaar laagdrempelig en prikkelarm borrelen. ,,Dat geeft wel aan dat de behoefte groot is’’, zegt mede-organisator Johan Luijkman van Station Royaal. ,,Op basis van dit succes proberen we een nieuwe impuls te geven aan het uitgaan voor jongeren die zich niet thuis voelen in het reguliere uitgaansleven.’’