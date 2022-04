Verdachte van gewapende woningoverval in Apeldoorn mag niet naar verjaardag van hoogbejaarde oma: ‘Heel blij mee’

video Woningover­val laat diepe sporen na bij Apeldoorns gezin: 'Alsof je in een film zit, maar bij ons is het echt gebeurd’

Twee jonge Apeldoorners schrikken zich woensdagochtend 22 december rot. Staan er nou echt twee mannen met bivakmuts in de slaapkamer? Met hun waarnemingsvermogen is helaas niks mis. Morgen staan de verdachten van de woningoverval terecht. Voorafgaand blikken we terug op die bizarre winterochtend. ,,De impact is nog altijd groot.”

