Verkeer op snelwegen staat volledig vast door bliksemactie boeren

Franse motard botst hard op Belgische auto in Hoenderloo

Hoe belangrijk beschermende kleding is, weet een Franse motorrijder inmiddels als geen ander. Hij kwam in Hoenderloo hard in botsing met een auto met daarin een Belgisch echtpaar, maar dankzij een speciaal airbagvest bleef de schade beperkt. Zijn motor is volledig naar de vaantjes.

9 juli