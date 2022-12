Verkeer richting Apeldoorn heeft nog altijd veel hinder van gekantelde vrachtwagen: A50 dicht en lange file op de A1

MET VIDEO en updateEen vrachtwagen met terrastegels is vanmorgen op de A50 gekanteld. De snelweg richting Apeldoorn is gesloten om tegels op het wegdek te kunnen bergen. Omdat verkeer omrijdt via de A1, is daar een kilometerslange file ontstaan.

Het ingesloten verkeer werd vanmiddag langs de plaats van het ongeval geleid, daarna ging het wegdek op de A50 dicht vanaf knooppunt Waterberg tot en met afrit Hoenderloo. Aanvankelijk dacht de ANWB de weg rond 17:00 weer vrij te hebben van al het puin maar de opruimwerkzaamheden duren inmiddels wat langer.

Weggebruikers kunnen omrijden over de A12, A30 en de A1 via Ede en Barneveld, wat voor aanvang van de middagspits al zorgde voor lange files. Zo stond er op de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn om vier uur 30 kilometer file. Deze file is inmiddels bijna opgelost.

Chauffeur lichtgewond

Het ongeluk met de vrachtwagen gebeurde rond tien uur ter hoogte van Loenen. De chauffeur wist zelfstandig uit het voertuig te komen is nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens zijn werkgever, Oegema Transport uit Dedemsvaart, was de man goed aanspreekbaar na het ongeluk, meldde eigenaar Sibbele Oegema.

,,Hij is een ervaren bouwchauffeur die dit werk al sinds zijn jeugd doet. Hij heeft door het incident wel wat ‘butsen’ aan zijn hoofd, maar verder is het gelukkig goed afgelopen.” De man zat te kort op de vangrail en wilde dit corrigeren. ,,Daarna lag het hele spul om.”

Volledig scherm Vrachtwagen verliest lading terrastegels op A50. © Luciano de Graaf

Geschrokken

Volgens Oegema is de chauffeur flink geschrokken door het ongeluk. ,,Als je zoiets overkomt in een paar seconden tijd, dan schrik je daar enorm van. Hij is een echte topchauffeur en doet altijd supervoorzichtig. De kans blijft aanwezig dat het een keer gebeurt. Gelukkig overkomt het ons niet dagelijks.”

Waar de man met zijn lading naar op weg was is niet duidelijk. ,,Daar heb ik niet naar gekeken. Belangrijker is dat het met de chauffeur goed gaat. De auto komt wel weer een keer deze kant op.” De vrachtwagen vervoerde sierproducten voor de tuin, waaronder terrastegels- en stenen.

Volledig scherm De verkeerssituatie richting Apeldoorn rond vier uur vanmiddag: een afgesloten A50 en files op de A1. © ANWB