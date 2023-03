Verkeer vanuit Apeldoorn richting Randstad meer dan uur in de file door stilstaande vrachtwagen op A1

Het vervelende is dat de vrachtwagen niet op de vluchtstrook, maar midden op de weg stil is komen te staan. De rechterrijstrook is afgesloten, waardoor er richting Amersfoort een lange file is ontstaan. Wie daar in staat, loopt volgens Rijkswaterstaat meer dan een uur vertraging op. Een berger is onderweg om de vrachtwagen af te slepen, maar dat gaat volgens de laatste berichten nog niet zo soepel.