Verkeersinfarct rond Apeldoorn door sneeuwval op snelwegen

Gelderse recreatie­on­der­ne­mers slaan handen ineen: ‘Elektri­sche deelfiets gaat de Veluwe veroveren’

Deelfietsen zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten, maar elektrisch? Dat is op de Veluwe een noviteit. Vier ervaren toeristische ondernemers beginnen er – in samenwerking met de overheid – met de Veluwe Deelfiets voorzichtig aan, maar houden serieus rekening met een ‘olievlek’ van wel duizend fietsen.

26 maart