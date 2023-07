Verkeersruzie in Klarenbeek loopt uit de hand: bestelbus belandt in de sloot

indebuurt.nl Jeu de boulers aan de Loolaan: 'Kou of hitte deren ons niet, zelfs met sneeuw spelen wij door'

Drie keer per week zijn ze ter hoogte van de Kweekweg langs de Loolaan te vinden: De Loolaan Boulers. En ze spelen geen jeu de boules! Mais non! Want dat is slechts de Franse verzamelnaam van allerlei balspelen. De heren – en soms ook dames – spelen er petanque (das Frans voor ‘verankerde voeten) in het witte grind.