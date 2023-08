Verkoop van raven komt man uit Klarenbeek duur te staan: ‘U vindt de boete hoog? Dat moet ook’

indebuurt.nl IJs van Co uitgeroe­pen tot beste ijssalon van Nederland: 'Super trots'

IJs van Co in Hoenderloo is de beste ijssalon van Gelderland! Ook Stientje in Beekbergen en IJskaffee de Kei in Ugchelen scoren hoog. Dat blijkt uit onderzoek van beslist.nl op basis van recensies op Google.