Verrassing! Beatrice ontdekt op allerlaatste moment dat niet alleen haar man in Apeldoorn een lintje krijgt

eerste klasse Danny Koorevaar slaat nieuwe wegen in: ‘Ik wil Columbia niet verlaten’

Het gevecht tegen nakende degradatie is intens tot en met, toch is Columbia nu al volop bezig met het volgend voetbalseizoen. Een nieuwe hoofdtrainer was er al in de persoon van oude bekende Marco Onderberg, kort geleden werd ook duidelijk dat zijn assistent huidig speler Danny Koorevaar wordt. ,,Ik wil deze club niet verlaten.”