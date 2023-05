Vervaagde haaientanden op kruising in Apeldoorn oorzaak van aanrijding met twee jonge fietsers

Derde klasse Tragedie voltrekt zich in Bathmen voor Groen Wit’62 dat veroor­deeld is tot de nacompeti­tie

Het had een schitterende middag voor Groen Wit’62 moeten worden. Het ging echter helemaal mis in Bathmen waar met 2-0 van ABS werd verloren. Door de resultaten op de andere velden eindigde Groen Wit als negende en was opeens nacompetitie om degradatie hun deel.