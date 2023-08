Verveelt u zich deze zomervakantie? Dan heb ik een tip voor u

met video's Bewoners schrikken zich wezenloos van gifstenen voor de deur: ‘Kinderen hebben op die bulten gespeeld’

Stofwolken tot op de vensterbank. De moestuin en auto’s onder het stof. Bewoners aan het Kanaal Zuid in Apeldoorn hebben sinds maart dit jaar last van de oude kwartsstenen van het spoor. Ze maken zich grote zorgen. Volgens ProRail hebben ze geen gevaar gelopen, maar experts zijn er eenduidig over: deze stenen (en het stof) wil je absoluut niet in je wijk.