Vier Dorpen in Beekbergen opgeleverd: van verpleeghuis tot gebouw met 51 zelfstandige appartementen

Grote zorgen om nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Apeldoorn: ‘Racebaan voor de deur’

Hij vreest het ergste. Als de nieuwe brandweerkazerne in Apeldoorn tegenover zijn huis komt, is buurtbewoner Roland Waardenburg doodsbang voor ‘een racebaan voor de deur’. Het plan voor een post in De Maten zorgt ook in Epe opnieuw voor onrust. ,,Er staan levens op het spel.”

18 juli