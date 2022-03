Vier jaar politiek in Apeldoorn: van eenrichtingssoap en vuurwerk tot gevulde kas en toekomstvisie

Dakloze Xander overleden: Apeldoorn­se opvang zet alles op alles voor waardig einde

Onder onduidelijke omstandigheden overleed vorige week zaterdag in Nijmegen Xander Nooteboom (47). De dakloze Apeldoorner dreigde anoniem in een graf te verdwijnen, maar dat was buiten de daklozengemeenschap van Apeldoorn gerekend. Die stelde alles in het werk het lichaam terug te halen en Xander een waardig einde te geven. ,,Hij was een van ons.”

9 maart