Vier jaar zitten voor Apeldoorner die ‘boze buurman’ met honkbalknuppel sloeg

UPDATE Op de kop in de berm na botsing A50: automobi­list met schrik vrij, politie zoekt auto met verdacht voorwerp

Een bestuurder heeft bij een botsing op de A50 een engeltje op zijn schouder gehad. De auto botste met een vrachtwagen, sloeg in de berm over de kop en kwam tegen een boom terecht. Door het ongeval ontstond een file. In de file zag een automobilist in een andere auto iets verdachts liggen. De politie is naar de auto op zoek.

4 mei