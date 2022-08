Vier oplichters aangehouden: ‘Slachtoffer in Enschede zwaaide terug, niet bewust dat ze 20.000 euro miste’

Volgens de Landelijke Eenheid Noordwest was het bepaald niet de eerste keer dat de oplichters toesloegen. Met name ouderen waren doelwit van hun babbeltrucs.

Ook gisteren was het raak, ditmaal in Enschede: twee vrouwen stapten uit een voertuig en spraken een oudere dame aan, die op dat moment bezig was in haar voortuin. Na een kletspraatje liepen ze samen de woning in.