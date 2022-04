Vincent en Yvette uit Teuge gooien hun Duitse B&B weer open: ‘In stijl, met bier en bratwurst!’

Apeldoorn neemt extra vluchtelin­gen op, náást Oekraïners - die schuiven nu door

Apeldoorn neemt per direct zo’n 160 vluchtelingen extra op. Dat aantal komt bovenop de vluchtelingen die verblijven in de opvang aan de Christiaan Geurtsweg en bovenop de Oekraïners die in deze gemeente onderdak vinden. Een deel van die laatste groep schuift nu door naar de FSG Academy in Apeldoorn.

31 maart