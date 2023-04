Voor niks, nada, noppes: hier in Apeldoorn haal je gratis bloemenzaadjes

Tientallen moleneige­na­ren pikken besluit provincie niet: ‘Dramatisch’

Het dichtdraaien van de provinciale subsidiekraan voor historische molens en gemalen zet kwaad bloed bij moleneigenaren in heel Gelderland. 42 eigenaren maken bezwaar en willen dat het plan om de subsidie molens en gemalen volgend jaar te beëindigen, wordt teruggedraaid. ,,Dit gaat over het in gevaar brengen van ons cultureel erfgoed.’’