Voor Oosterhuizen is de pinksterkermis veel meer dan alleen die massaal bezochte rommelmarkt

Rommelmarkt

Jansen: ,,Wanneer het droog is, en een graad of 21, dan komen er veel mensen naar de rommelmarkt. Dan zitten we iets boven de 5000 bezoekers. We verhuren dit jaar geen kramen meer, want dat is te veel gedoe met opbouw en afbreken. In plaats daarvan bieden we alle verkopers mooie grote plekken. Het is bij ons simpel. Oprijden, de eerst beschikbare plek pakken en uitladen. Het is gewoon een kwestie van aanschuiven. Anders word je gek. De één wil zus, de ander zo. Daar beginnen we niet aan. Op deze manier behouden we onze eigen charme. Mensen die voor het eerst komen, hebben geen idee hoe groot het is. We zijn druk om alle verkeersstromen in goede banen te leiden. Dankzij onze ervaring zijn er nauwelijks opstoppingen en verloopt het parkeren gesmeerd.’’