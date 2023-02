Voorjaarsvakantie in Apeldoorn: dit is er te doen voor kinderen

indebuurt.nlDe voorjaarsvakantie staat voor de deur. Van 25 februari tot en met 5 maart 2023 zijn de scholen in Apeldoorn gesloten. Het ideale moment om er lekker op uit te gaan. En wat er dan allemaal te doen is? Dat lees je hier.

Erik of het klein Insectenboek

Op woensdag 1 maart om 19.30 uur draait de kindervoorstelling Erik of het klein Insectenboek in Theater Orpheus. Deze visuele en muzikale familievoorstelling gaat over Erik, een fantasierijk jongetje dat gefascineerd is door insecten. Hij verandert in het formaat van een vlieg en beleeft bizarre avonturen.

Tickets kosten tussen de 15 en 17,50 euro en bestel je op deze website.

Sportmiddag

Sportservice Apeldoorn heeft deze voorjaarsvakantie een uitgebreid sportprogramma opgesteld voor kinderen van elke leeftijd. Van voetbal tot boogschieten en van tennis tot atletiek, er is voor iedereen wel iets leuks. Of je nu kennis komt maken met een nieuwe sport of gewoon lekker komt bewegen.

Sporten en gamen combineren? Daar hebben ze ook iets voor bedacht. Tijdens E-sports Instuif maken tafels en stoelen plaats voor playstations en computers voor een middagje digitaal sporten.

Meer info over de activiteiten vind je op deze website.

Volledig scherm Foto: Sportservice Apeldoorn

Klimmen in Klimbos Veluwe

Klimmen, klauteren, gieren en klieren. Apeldoornse kinderen kunnen al hun energie kwijt tijdens een van de klimroutes in Klimbos Veluwe. De routes in het Junior Klimbos zijn geschikt zijn voor kinderen vanaf zes jaar oud. Enne, ouders kunnen gezellig meedoen!

Tickets voor het Junior Klimbos zijn 18,50 euro en bestel je hier.

Volledig scherm Klimmen en klauteren. © Casper Meenink, Klimbos Nederland

Speuren door kasteelpark Cannenburch

Ga op avontuur in kasteelpark Cannenburch in Vaassen tijdens de winterspeurtocht. Haal de opdrachten op bij de Landgoedwinkel, neem wat lekkers mee en speuren maar! Wie om 16.00 uur klaar is met de tocht, wordt beloond met een cadeautje. Na afloop drink je bij Bij Maarten in ’t Koetshuis een warme chocolademelk.

De speurtocht kost vier euro en is geschikt voor kinderen met een basisschoolleeftijd.

Volledig scherm Speuren in het kasteelpark van Cannenburch. © Cannenburch

Kinderfilms

Regent het of heb je zin in een rustige middag? Dan tippen we je graag over een aantal leuke kinderfilms die draaien in Gigant.

De eerste is Buurman & Buurman: Bakken en grillen. De buurmannen organiseren een barbecue, maar dat loopt niet zoals gepland. De Krekel vertelt het verhaal van een krekel die gevangen zit in een spinnenweb, maar zich redt door viool te spelen. En Knor gaat over Babs die van haar opa een varkentje cadeau krijgt, maar daar zijn haar ouders niet blij mee.

Een filmticket voor kinderen is 5 euro en voor volwassen 8,50 euro.

Volledig scherm Buurman en Buurman © Gigant

Paddenstoelenreis

Nog een kindervoorstelling die je deze vakantie kunt zien is Paddenstoelenreis. De voorstelling draait op zondag 5 maart om 15.00 uur in het GIGA Kindertheater. Het verhaal gaat over Groentje de vlinder, die samen met Stippie de Paddenstoel een muzikale reis maakt door de natuur. Onderweg komen ze bijzondere planten en dieren tegen.

De voorstelling is voor kinderen van vier tot tien jaar en kost 6 euro. Hier bestel je tickets.

Volledig scherm Filmpje kijken bij Gigant. © indebuurt Apeldoorn

