Voorlezen kan Noor (13) als de beste, en ze hoeft er niet eens moeite voor te doen

Apenheul investeert 1,5 miljoen euro in nieuwe ruimte met zwemmende apen en bezichti­ging onder water

Vlak voor het nieuwe seizoen heerst er piekdrukte bij Apenheul. In het dierenpark wordt keihard gewerkt aan de oplevering van een nieuw losloopgebied. Noviteit daarin is een looproute die een gracht doorkruist. Bezoekers kunnen daar door glazen wanden zien wat er in het water gebeurt. Dat kan leuke waarnemingen opleveren: de apen die Apenheul daar laat loslopen kunnen zwemmen.