Voormalig Tweede Kamerlid wordt mogelijk wethouder in Brummen

Tim en Marijn reizen met het gezin rond in oude brandweer­wa­gen: 'Geeft ons vrijheid'

Een soort kamperen, maar dan zonder telkens een tent te hoeven opbouwen en afbreken. Tim van der Giessen (37) en Marijn Huttinga (34) en hun kinderen Lev (7) en Nine (5) uit Ugchelen gaan sinds afgelopen zomer niet op vakantie zonder hun vuurrode brandweerwagen, die ze ombouwden tot een knus camperbusje. “Nu hebben we wel een doel maar geen plan als we op pad zijn.”